Jeux du Canada: une fin en or pour Équipe Québec

Le hockey n’est peut-être pas en si mauvaise santé dans la Belle province : Équipe Québec a ainsi remporté la médaille d’or, vendredi soir, aux Jeux du Canada. C’est une première depuis 1987.

Un but de Zachary L’Heureux, en prolongation, a permis à l’équipe québécoise des 16 ans et moins de battre la formation de l’Ontario 4 à 3 en grande finale.

«C’est un moment inoubliable, a réagi le héros du jour, dans un communiqué transmis par Hockey Québec. On a tellement travaillé fort. On n’a pas lâché. Nous n’avons pas paniqué et nous avons pris le match entre nos mains. Nous y avons mis tout notre cœur pour sortir avec la victoire. Notre gardien a tellement bien joué. C’est vraiment incroyable.»

William Blackburn était devant le filet d’Équipe Québec lors de cette finale. Avant le but en or de L’Heureux, qui évolue avec les Grenadiers de Châteauguay dans la Ligue midget AAA, Joshua Roy avait marqué pour créer l’égalité en troisième période.

Roy, qui porte les couleurs des Chevaliers de Lévis, représente un autre bel espoir du hockey québécois. Il a d’ailleurs été le meilleur pointeur de la saison régulière au niveau midget AAA, avec 88 points en 42 matchs.

Guillaume Richard et Maxime Pellerin ont été les autres buteurs du Québec dans cette finale contre l’Ontario.

Passion et détermination

Avec ce résultat, Équipe Québec a terminé ces Jeux du Canada avec une fiche parfaite de six victoires en autant de rencontres.

«La fédération félicite et remercie tous les membres du personnel et les joueurs d’Équipe Québec pour cette médaille d’or, a pour sa part affirmé le directeur général de Hockey Québec, Paul Ménard. Ils ont représenté la province avec passion et détermination. Ils nous ont fait vibrer tout au long de la compétition et ont démontré la qualité de jeu du hockey québécois.»

Martin Laperrière, qui occupe un poste d’adjoint à Patrick Roy chez les Remparts de Québec, agissait à titre d’entraîneur-chef pour la formation québécoise à ce tournoi.

Avec cette médaille d’or, le Québec poursuit sa séquence de ne jamais avoir connu deux compétitions des Jeux du Canada consécutives sans médaille en hockey masculin. La province comptabilise 10 médailles en 14 éditions (2 or, 3 argent, 5 bronze) dans cette discipline.

- La performance d’Équipe Québec aux Jeux du Canada 2019 sera récompensée par les dirigeants de la Ligue de hockey midget AAA du Québec. Les 20 joueurs de l’équipe ainsi que les membres du personnel hockey recevront le Prix Denis-Baillairgé.