«Il transforme l'équipe» -Rémi Garde

L’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal Rémi Garde est très satisfait du camp d’entraînement de sa troupe.

Après la victoire du Bleu-Blanc-Noir contre le D.C United à l’occasion du dernier match préparatoire de l’équipe, le pilote a rencontré notre journaliste Nicolas A. Martineau. L’optimisme et la bonne humeur étaient au rendez-vous.

«Je retiens le très bon état d’esprit que j’ai vu dans mon groupe. Un esprit de camaraderie, mais aussi un esprit de solidarité et d’effort constant.»

Une édition 2019 avec plus de ressources?

Alors que le manque de profondeur a souvent fait l’objet de virulentes critiques lors des saisons passées, le problème semble se résorber de plus en plus cette saison. D’ailleurs, le milieu de terrain Mathieu Choinière, l'un des espoirs les plus prometteurs du club, a inscrit un but de toute beauté en fin de match.

«Sans dénigrer les joueurs qui étaient là l’an dernier, je crois effectivement que nous avons plus de profondeur.», a répondu Rémi Garde, lorsque questionné sur le sujet.

«Les jeunes travaillent fort depuis 12 mois et leurs efforts sont récompensés aujourd’hui».

Urruti, un ajout de taille

Nouvellement arrivé avec l’équipe, l’attaquant Maxi Urruti n’aura pas mis de temps avant de tomber dans les bonnes grâces de l’entraîneur.

L’Argentin a inscrit un but en plus de récolter une passe décisive contre le D.C United et à en croire les propos de Garde, son impact sur l’équipe est colossal.

«Il transforme l’équipe de par son travail! J’étais défenseur quand je jouais et je peux vous dire qu’avoir un attaquant qui performe comme ça, c’est un énorme atout et ça facilite les choses. Il est très habile.»

L’Impact de Montréal débute sa saison le 2 mars prochain contre les Earthquakes de San Jose.

Voyez les commentaires de Rémi Garde dans la vidéo ci-dessus.