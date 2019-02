Cette semaine dans l’univers de la WWE: NXT TakeOver : Raw!

Publié aujourd'hui à 08h39

La WWE a surpris tout le monde en vidant presque NXT de ses meilleurs talents afin de les monter à Raw et à SmackDown Live. Tommaso Ciampa, Johnny Gargano, Ricochet et Aleister Black font sans aucun doute partie des meilleurs lutteurs de NXT. Encore plus surprenant, chacun d’entre eux a été bien utilisé et a remporté ses combats, une différence notoire comparativement aux EC3, Heavy Machinery et même Nikki Cross et Lacey Evans jusqu’à une certaine limite. J’ai bien hâte de voir la suite. Pour l’instant, ils continuent aussi de lutter à NXT.

L’arrivée de nouveaux talents sur l’alignement principal est souvent synonyme de quelques départs du côté de la WWE. Or, le premier champion de 205 Live, TJP, a été libéré, tandis que Tye Dillinger a demandé, et reçu, sa quittance. La WWE a aussi confirmé le départ d’Hideo Itami.

Elimination Chamber ne passera pas à l’histoire. Mis à part le match pour le championnat de la WWE ainsi que Murphy contre Tazawa, le reste de la carte a été correcte tout au plus. Bien sûr, la réaction de la foule envers Kofi Kingston, les nouvelles championnes par équipe de la WWE Sasha Banks et Bayley, de même que le segment avec Becky Lynch qui attaque Ronda et Charlotte sont les autres moments forts de l’événement.

Parlant de Kingston, il va affronter Daniel Bryan à Fast Lane, tandis qu’une rumeur voudrait que le Québécois Kevin Owens affronte Daniel Bryan pour le titre de la WWE à WrestleMania.

Noam Dar est maintenant avec NXT Royaume Uni, lui qui était avec 205 Live.

Avec l’annonce que la DX fera partie du temple de la renommée de la WWE cette année, il est difficile de ne pas penser à Chyna, qui rêvait d’y faire son entrée. Juste dommage qu’elle n’ait pu vivre ce moment de son vivant.

L’ancien lutteur Arn Anderson, qui faisait partie des Four Horsemen et qui était agent en arrière-scène pour la WWE depuis l’achat de la WCW en 2001, s’est fait remercier de ses fonctions. Tout comme pour les lutteurs, il fallait faire de la place aux nouveaux agents engagés tout récemment tels que Jeff Jarrett, Abyss, Sonjay Dutt, Shawn Daivari et Shane « Hurricane » Helms

Cette semaine à Raw, non seulement ce sera soir de fête puisqu’on va célébrer le 70e anniversaire de naissance du « Nature Boy » Ric Flair, mais ce sera aussi le retour de Roman Reigns qui va donner une mise à jour sur son état de santé.

Matchs de la semaine

Daniel Bryan c. Samoa Joe c. Randy Orton c. Kofi Kingston c. Jeff Hardy c. AJ Styles dans le match Elimination Chamber Akira Tozawa c. Buddy Murphy Le Revival c. Tommaso Ciampa et Johnny Gargano

Résultats rapides

Houston, Texas

Le champion mi-lourd 205 Live Buddy Murphy a battu Akira Tozawa

Bayley et Sasha Banks ont défait Nia Jax et Tamina, Liv Morgan et Sarah Logan, Mandy Rose et Sonya Deville, Les IIconics et Naomi et Carmella dans un match Elimination Chamber pour devenir les championnes par équipe de la WWE

Les Usos ont vaincu les champions par équipe de SmackDown Live Le Miz et Shane McMahon pour remporter les titres

Finn Balor a battu le champion Intercontinental Bobby Lashley et Lio Rush dans un match handicap pour remporter le titre

La championne féminine Raw Ronda Rousey a défait Ruby Riott

Baron Corbin a vaincu Braun Strowman dans un match sans disqualification

Le champion de la WWE Daniel Bryan a battu Samoa Joe, Kofi Kingston, Jeff Hardy, Randy Orton et AJ Styles dans un match Elimination Chamber

Vidéos de la semaine

Les débuts d’Aleister Black à Raw

Que de souvenirs!

Résultats rapides

Lafayette, Louisiane

Braun Strowman a battu Baron Corbin dans un match de tables

Finn Balor et Ricochet ont défait Bobby Lashley et Lio Rush

Lucha House Party ont vaincu Zack Ryder et Curt Hawkins

Tommaso Ciampa et Johnny Gargano ont battu Le Revival

Drew McIntyre a défait Dean Ambrose

Aleister Black a vaincu Elias

Ronda Rousey a battu Ruby Riott, acc. par Liv Morgan et Sarah Logan

Vidéos de la semaine

Une autre victoire pour Gargano et Ciampa!

La vague Kofi continue!

Résultats rapides

La Nouvelle-Orléans, Louisiane

Aleister Black a battu Andrade, acc. par Zelina Vega

Tommaso Ciampa et Johnny Gargano ont défait La Barre

Mandy Rose, acc. par Sonya Deville a vaincu Asuka

Ricochet a battu Eric Young, acc. par Sanity

AJ Styles, Kofi Kingston et Jeff Hardy, acc. par le New Day a défait Randy Orton, Samoa Joe et Daniel Bryan, acc. par Rowan

Vidéo de la semaine

Le dernier match de TJP à la WWE

Résultats rapides

La Nouvelle-Orléans, Louisiane

Humberto Carrillo a battu TJP

Ariya Daivari a défait Johnny Lions

Cedric Alexander a vaincu Mike Kanellis

Vidéo de la semaine

Un nouveau champion Nord-Américain!

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Aleister Black a battu Roderick Strong

Mia Yim a défait Xia Li

Velveteen Dream a vaincu le champion Nord-Américain Johnny Gargano pour remporter le titre

Vidéo de la semaine

Un résumé de la semaine!

Résultats rapides

Phoenix, Arizona

Les frères Coffey ont battu Mark Andrews et Flash Morgan Webster

Trent Seven a défait Shane Thorne.

La championne féminine NXT Royaume Uni Toni Storm a vaincu Rhea Ripley

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

