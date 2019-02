Tatar et Domi : comme dans le temps de Newsy Lalonde

Le vétéran Tomas Tatar a rejoint jeudi Max Domi comme deuxième nouveau venu des Canadiens de Montréal à atteindre le cap des 20 buts en 2018-19.

Ce n’est que la sixième fois dans l’histoire de la LNH de la concession que deux joueurs atteignent ce plateau.

Brian Gionta et Michael Cammalleri ont été les derniers à y parvenir en 2009-2010.

Joe Malone et Newsy Lalonde ont accompli cet exploit pour la première fois il y a plus de 100 ans, en 1917-18, la saison inaugurale de la LNH.

Tours du chapeau en hausse grâce à Gallagher

Le premier tour du chapeau de la carrière de Brendan Gallagher dans la victoire contre Philadelphie était le 69e réalisé dans la LNH, cette saison, un cumulatif qui ne passe pas inaperçu.

En 939 parties depuis le début du calendrier, la ligue revendique son plus haut total de triplés à ce stade-ci de la saison depuis l’année 1995-96, lors de laquelle 86 trucs du chapeau avaient été inscrits.

Jusqu’ici, des joueurs de Pittsburgh et Winnipeg ont réalisé l’exploit à six occasions de part et d’autre, ce qui représente un sommet en 2018-2019.

Seulement quatre équipes n’ont pas vu un de leurs joueurs orchestrer une soirée de trois filets : Dallas, Edmonton, Minnesota et Ottawa, qui possèdent tous des canons à l’attaque.

Price, le 5e en 20 ans

Face aux Flyers, le gardien Carey Price a amélioré sa fiche à 7-0-1 (moyenne de buts de 1,74, efficacité de 0,941%) à ses huit dernières sorties au Centre Bell, soit depuis le 12 janvier.

Au cours des 20 dernières années, c’est arrivé à cinq reprises qu’un portier du Tricolore enregistre une série de huit matchs ou plus sans défaite en temps réglementaire à domicile.

Price en a compilé deux autres : l’homme masqué du Bleu-blanc-rouge a tissé des séquences de 11 parties en 2016-2017 et de 10 rencontres en 2008-2009).

Kotkaniemi : le 3e de l’histoire

La recrue des Canadiens Jesperi Kotkaniemi a inscrit son 11e but de la saison contre Philadelphie. Tous les filets du Finlandais ont été marqués au Centre Bell.

Le troisième choix au total lors du dernier encan de la LNH est ainsi devenu le troisième joueur de l'histoire du circuit à inscrire les 11 premiers buts de sa carrière à domicile.

Les deux autres à réaliser l’exploit ont aussi porté les couleurs du Tricolore dans leur séquence: l’attaquant Bobby Sheehan (Canadiens, Golden Seals) entre 1969 et 1972, puis le défenseur Sheldon Souray (Devils, Canadiens) entre 1997 et 2001.