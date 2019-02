LNH: duel de la plus haute importance

Les Blackhawks de Chicago et l’Avalanche du Colorado ne sont qu’à un point d’une potentielle place en séries éliminatoires. Vendredi, les deux formations s’affronteront au United Center.

La rencontre sera présentée dès 19h sur les ondes de TVA Sports.

Les deux équipes ont accumulé 61 points au classement depuis le début de la campagne et sont, respectivement, au neuvième et 11e échelon du classement de l’Association de l’Ouest. Les Coyotes de l’Arizona ont également 61 point.

Avec 62 points, c’est le Wild du Minnesota qui est en position de deuxième équipe repêchée dans l’Ouest.

Les Haws ont remporté huit de leurs 10 derniers matchs ainsi que leurs deux derniers duels.

Même situation du côté de l’Avalanche, qui ont récemment vaincu les Jets de Winnipeg et les Golden Knights de Vegas, n’accordant qu’un but et en marquant 10.