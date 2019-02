Les boxeurs d'EOTTM prêts à percer aux États-Unis

Les boxeurs québécois Yves Ulysse Junior, Steven Butler et Erik Bazinyan s'unissent à l'organisation américaine Golden Boy Promotions.

Tel qu’annoncé vendredi par Eye of the Tiger Management (EOTTM), ils ont chacun signé une entente promotionnelle exclusive à long terme.

«Il s'agit d'un tremplin majeur pour les pugilistes québécois qui perceront ainsi le marché américain dans des combats d'envergure qui leur permettront d'obtenir une importante visibilité à l'échelle internationale», a-t-on avancé, par voie de communiqué.

Malgré ces contrats, le président d'EOTTM, Camille Estephan, a tenu à ce que ses protégés aient l'opportunité de se battre en sol québécois, à raison d'au moins une fois par année.

«C'était primordial pour nous de pouvoir revenir se battre chez nous, au Québec, par respect pour nos partisans qui suivent la progression de nos athlètes et les encouragent depuis leur tous débuts. Nos partenaires chez GBP étaient d'accords avec nous, a mentionné Estephan. Ça fait maintenant quatre ans que nous travaillons avec l'équipe de Golden Boy Promotions, à titre de co-promoteurs de David Lemieux. Nous avons développé un respect et une confiance mutuelle et croyons fermement que cette association est bénéfique pour nos boxeurs et qu'elle saura faire rayonner le talent de nos Québécois sur la scène internationale.»