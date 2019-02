Le sport et l’argent: l’impôt, au cas par cas

L’argent est au cœur du sport professionnel. Toutefois, plusieurs mythes existent quant à la rémunération des athlètes. Le niveau d’imposition des joueurs en est un qui revient souvent.

L’agent de joueurs de football Sasha Ghavami a apporté une précision sur ce sujet, vendredi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. Souvent, on entend que les joueurs sont plus imposés au Canada que chez nos voisins du Sud. Ghavami apporte un bémol.

«Un athlète professionnel est imposé dans chaque État dans lequel il joue, a confié Ghavami. Un comptable pour les athlètes, c’est un emploi assez particulier. Il doit regarder tous les matchs où l’athlète a joué. Il va faire des rapports d’impôts dans chaque État dans lequel le joueur a joué.

«Exemple, un joueur du Wild du Minnesota qui a joué à Pittsburgh va avoir une déclaration d’impôts dans l’État de la Pennsylvanie, etc. On entend souvent que le marché canadien impose plus les joueurs, Montréal, Toronto.

«Si tu regardes le contrat d'Auston Matthews, ç’a été structuré d’une façon où un Américain, qui reçoit un boni de signature intéressant, peut aller chercher un avantage imposable assez intéressant grâce au traité fiscal Canada-États-Unis. Ce n’est pas parce que les taux d’impôts sont plus élevés au Canada que, par exemple, au Missouri, que c’est nécessairement désavantageux pour les joueurs de jouer ici. C’est du cas par cas.»

À voir dans la vidéo ci-dessus.