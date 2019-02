«Oubliez ce joueur-là!» - Renaud Lavoie

Renaud Lavoie s'est adressé à tous ceux qui réclament une transaction d’envergure de la part du directeur général des Canadiens, Marc Bergevin, dans les prochains jours.

«Arretez de regarder l’arbre, regardez la forêt!», a-t-il philosophé lors du segment «La mise en échec» de l’émission JiC, vendredi soir. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Et de prévenir Lavoie : un défenseur numéro deux, «ça n’arrivera pas d’ici lundi. On l’oublie ce joueur-là. Ça n’arrivera pas».

Le Tricolore se porte très bien maintenant que tous ses joueurs sont en santé, a fait remarquer le journaliste de TVA Sports. Une raison de plus, selon lui, de privilégier le statu quo.

«Il n’y a pas un joueur sur la liste des blessés, tout le monde est dans sa chaise, a-t-il mentionné. Artturi Lehkonen est sur le quatrième trio, là où il doit être. Le retour de Paul Byron vient tout changer sur le troisième trio.»

Lavoie persiste et signe : la plus grande erreur que pourrait commettre Bergevin est de sacrifier l’avenir du club pour acquérir un joueur qui, de toute évidence, ne fera pas pencher la balance face au puissant Lightning.

«Du moment que les Canadiens affrontent le Lightning au premier tour, c’est terminé, estime-t-il. Du moment que les Canadiens affrontent les Islanders au premier tour avec la formation actuelle, tout est plus que possible.»

Lavoie peut néanmoins envisager une transaction où Bergevin ferait l’acquisition d’une «petite perle» cachée.

«Admettons que tu as une petite perle qui traîne quelque part, et que personne ne veut vraiment l’obtenir et céder un choix de troisième tour, peut-être que c’est là que Bergevin va entrer en jeu lundi.»