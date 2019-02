Tout le monde fait sa part chez les Bruins

La perte de l’attaquant David Pastrnak n’a pas causé trop de dégâts dans le camp des Bruins de Boston, bien au contraire, car les troupiers de l’entraîneur-chef Bruce Cassidy se sont resserré les coudes pour récolter les victoires.

Opéré au pouce gauche après une vilaine chute à l’extérieur, Pastrnak peut dormir sur ses deux oreilles. Depuis son dernier match, le 10 février, ses coéquipiers ont gagné leurs cinq plus récents affrontements. D’ailleurs, ils ont balayé leur série de quatre parties à l’étranger en défaisant les Golden Knights de Vegas 3 à 2 en fusillade, mercredi.

Par conséquent, la formation du Massachusetts vogue sur une séquence de sept triomphes et occupe le deuxième rang de la section Atlantique. Aux yeux de Cassidy, chaque membre de l’équipe a eu son mot à dire dans les récents succès des Bruins.

«Quand un club remporte plusieurs rencontres d’affilée, c’est en raison de la contribution de chaque joueur qui apporte du sien, a-t-il mentionné au site NHL.com. Tant et aussi longtemps que vos leaders mèneront la charge et que les autres les suivront, de bonnes choses arriveront.»

«Nous prônons un style où le travail prédomine. Ça ne donne pas les matchs les plus jolis, a ajouté l’attaquant Jake DeBrusk. En l’absence d’éléments-clés, ce genre de match montre bien notre persévérance. Certains gars essaient seulement d’assumer des rôles différents et on tente de faire le mieux possible sur ce plan. [...] Actuellement, on construit beaucoup, collectivement parlant, et on se sent à l’aise.»

Les défenseurs aussi

Parmi ceux ayant fait leur large part durant les dernières semaines à Boston, il y a les défenseurs qui ont produit à l’attaque, entre autres Charlie McAvoy, Brandon Carlo et Zdeno Chara. Cependant, Torey Krug s’est particulièrement distingué en 2018-2019, lui qui compte 42 points en 50 joutes cette saison. Il pourrait donc surpasser son sommet personnel de 59 points établi l’an passé.

«Lorsque votre équipe a besoin d’offensive, vous voulez toujours aider en ce sens, avait-t-il émis au quotidien "Boston Herald" plus tôt cette semaine. Les principaux joueurs en attaque tentent de prendre le relais en même temps et vous espérez les aider, mais à n’importe quel prix, car il ne faut pas sacrifier l’aspect défensif.»

«On regarde ce qu’on fait de la bonne manière et ce qui nous permet de gagner. Nous formons un groupe soucieux de la défense, avait-il poursuivi. Nous savons également que la brigade défensive doit produire en attaque, en autant qu’elle reste disciplinée et continue de suivre le plan de match.»