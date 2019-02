Soccer: mort soudaine d'Helder Duarte

QUÉBEC - Le monde du sport à Québec est en deuil. Figure de proue du soccer dans la région, Helder Duarte est décédé des suites d’une crise cardiaque dans la nuit de mercredi à jeudi à l’âge de 56 ans.

Duarte était le directeur technique de l'Association régionale de soccer de Québec et occupait le rôle d’entraîneur-chef de l’équipe féminine de soccer du Rouge et Or de l’Université Laval depuis sa création en 1995.

«Le programme Rouge et Or est ébranlé. Au-delà de tout ce qu’il a accompli pour le soccer dans la région et le Rouge et Or, Helder était une personne extraordinaire. Nos plus sincères condoléances vont à sa famille et ses proches», a déclaré le directeur adjoint du Service des activités sportives et responsable du programme Rouge et Or, Jean-Noël Corriveau, par voie de communiqué.

Comme joueur, Duarte a notamment été le gardien de but des Aigles Bleus de l’Université de Moncton dans les années 1980.

