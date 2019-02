Mince espoir après un départ raté

Difficile d’espérer participer aux séries éliminatoires quand on n’amorce pas la saison en même temps que tout le monde. Surtout dans la compétitive Association de l’Est, où les équipes qui regardent passer la parade sont moins nombreuses.

Depuis le début du calendrier, les Flyers ont connu plus que leur part de passages à vide. Les trois premiers mois de leur saison ont été ponctués d’affreuses séquences de 3-7-0, de 0-3-1, de 2-5-2 et de 0-6-2.

Au plus creux de la tempête, qui a d’ailleurs emporté le directeur général Ron Hextall et l’entraîneur-chef, David Hakstol, les Flyers croupissaient à l’avant-dernier rang de l’association, à 15 points d’une place en séries éliminatoires.

Treize gains à leurs 18 derniers matchs les ont toutefois ramenés dans la course.

«On joue mieux en équipe. Chaque match, c’est quelqu’un de différent qui se signale. Je ne crois pas que ce soit un événement en particulier qui nous a fouettés. Quand tu gagnes un match, puis un deuxième, ta confiance grandit. Tu joues mieux, tu réagis plus vite», a analysé Claude Giroux.

«On espère qu’il n’est pas trop tard, qu’on s’est réveillés à temps, a indiqué Sean Couturier. Il y a eu beaucoup de changements et d’incertitudes autour de l’équipe. C’était une situation bizarre et difficile à gérer.»

Enfin de la stabilité

Celle des gardiens est sans aucun doute l’une d’entre elles. Les Flyers ont vu sept hommes masqués prendre place devant leur filet cette saison.

D’ailleurs, l’arrivée de Carter Hart n’est pas étrangère à ce regain de vie. Il est venu apporter beaucoup de stabilité à une équipe qui n’en a pas eu à cette position depuis les belles années de Hextall, vers la fin des années 1980.

Le gardien de 20 ans, qui affrontait son idole jeudi soir, affiche des statistiques plus qu’intéressantes (13-8-1, 2,76 ,917). Reste à voir s’il sera en mesure d’amener les Flyers là où on ne les voyait plus il n’y a pas si longtemps.

«On est revenus dans la course, mais on n’est pas encore tout à fait où on veut être. On a encore beaucoup de travail à faire», a lancé Courturier.

Souvenirs de Byron

Mercredi soir, Claude Giroux s’est rendu à Gatineau, où le numéro 28 qu’il a fièrement porté pendant trois ans avec les Olympiques a été hissé au plafond du vétuste aréna Robert-Guertin.

Paul Byron, coéquipier lors des deux dernières campagnes du Franco-Ontarien dans la LHJMQ, était sur place pour participer à la cérémonie.

«Je me souviens qu’à sa première année, Paul devait peser près de 145 livres. Il n’était pas gros, mais il était capable de patiner. À ses débuts, personne ne pouvait le toucher», a raconté le capitaine des Flyers.

Fier compétiteur

Pas plus qu’à ses deux autres saisons, d’ailleurs. En 2007-2008, Giroux (38 buts), Byron (37) et leur compagnon de trio, Matthew Pistilli (37 buts), avaient inscrit 112 des 272 buts des Olympiques.

Ils avaient eu plus que leur mot à dire dans la qualification de cette formation au tournoi de la coupe Memorial.

«En plus, il finissait ses mises en échec. Il nous a impressionnés en partant, a raconté Giroux. C’est un gars intelligent défensivement, qui compétitionne tous les soirs. Avoir un joueur comme lui dans une équipe, c’est certain que ça aide.»

Pas surprenant que le Canadien affiche un taux de succès de ,662 lorsqu’il est en uniforme et de seulement ,478 lorsqu’il est absent, depuis le début de la saison.