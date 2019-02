Kucherov, le premier depuis Lemieux

En plus d’inscrire le but gagnant en tirs de barrage, Nikita Kucherov a atteint le cap des 100 points cette saison dans la victoire de 2 à 1 du Lightning de Tampa Bay face aux Sabres de Buffalo, jeudi soir, au Amalie Arena.

L’attaquant du Lightning a réussi l’exploit en marquant son 30e but de la campagne au cours de la deuxième période. Il est le premier joueur à obtenir 100 points cette saison et le premier a réalisé cette marque plus d’une fois dans l’uniforme du Lightning. Kucherov avait également atteint le plateau des 100 points lors de la saison 2017-2018.

L’attaquant russe, qui a récolté 19 points à ses sept derniers matchs, est aussi le premier joueur depuis Mario Lemieux, en 1996-1997, à atteindre ce plateau en 62 parties ou moins.

Outre Kucherov et Lemieux, qui y est parvenu à deux reprises, Jaromir Jagr, Ron Francis et Wayne Gretzky sont les trois autres à avoir réussi l’exploit depuis la saison 1993-1994.

Du côté des visiteurs, seul le défenseur Rasmus Dahlin a touché la cible. Le Lightning a ainsi signé une huitième victoire en autant de sorties tandis que les Sabres ont encaissé un quatrième revers consécutif.