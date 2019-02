Jeff Skinner: les Sabres optimistes

Les Sabres de Buffalo ont toujours confiance de convaincre l’attaquant Jeff Skinner de signer un nouveau contrat, a indiqué mercredi leur directeur général Jason Botterill.

Meneur de l’équipe avec 36 buts cette saison, le patineur de 26 ans a été l’une des principales raisons des succès de son équipe en début de campagne. Il occupe d’ailleurs le troisième rang de la Ligue nationale pour le nombre de filets, derrière Alexander Ovechkin (42) et Patrick Kane (38).

Aussi, Botterill sait que la facture sera élevée. Skinner touche 5,725 millions $ en 2018-2019 et deviendra joueur autonome sans compensation le 1er juillet s’il n’accepte pas une nouvelle entente.

«Son groupe et le nôtre avons maintenu le dialogue, a commenté le DG au site NHL.com, sans évoquer une date d’échéance pour régler le cas. Nous n’avons pas informé les médias à propos de chaque détail, car c’est ainsi que nous souhaitons agir. Les deux parties continuent de travailler pour trouver une solution.»

Représenté par l’agent Don Meehan, Skinner avait affirmé il y a environ une semaine ne pas être ennuyé par ses négociations contractuelles.

«Je ne pense pas à cela réellement, avait-il dit au quotidien "Buffalo News". Nous avons assez de choses sur lesquelles nous devons réfléchir. [...] Comme joueur, vous pouvez contrôler un nombre limité de facteurs et vous essayez de vous concentrer sur ceux-ci le mieux possible.»

Régler les problèmes sur la glace

Pour Botterill, la signature de Skinner est importante, mais le retour en force des Sabres l’est autant, sinon, davantage. Buffalo dominait le classement général avec une fiche de 17-6-2 et 36 points après avoir réalisé une séquence de 10 victoires en novembre. Depuis, le club a présenté un dossier de 11-18-5.

«Nous sommes déçus de nos résultats. En analysant la situation, il est possible de voir qu’on s’est amélioré en tant qu’organisation. Nous apprécions certaines facettes de notre jeu et la progression de quelques jeunes. Cependant, nous faisons face à un nouveau défi ici. Ce scénario implique des joueurs qui disputent des matchs significatifs en seconde moitié de saison et cela signifie beaucoup», a déclaré Botterill.