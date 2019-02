Carl Hagelin échangé aux Capitals

L'attaquant Carl Hagelin a été échangé aux Capitals de Washington, jeudi.

En retour, les Kings de Los Angeles obtiennent un choix de 3e tour en 2019 et un choix conditionnel de 6e tour en 2020.

Les Kings retiendraient 50 % du salaire de Hagelin, selon le site The Athletic. Ainsi, le contrat de Hagelin a un poids de 4 millions $ sur la masse salariale de l'équipe. Toutefois, les Penguins, qui l'avaient échangé en novembre 2018, avaient retenu 6,3 % du salaire. Donc, les Capitals n'auront à absorber que 1,875 million $ sur leur masse salariale, selon le site CapFriendly.

Chances are that Hagelin will not get traded again between now and Monday.



But if he were, the Caps could not retain any salary seeing as Hagelin's contract has already been involved in two trades in which salary was retained.



PIT - 6.3%

