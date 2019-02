Très gourmand, monsieur Harper...

Le voltigeur Bryce Harper se montrerait très gourmand sur le marché des joueurs autonomes : il aurait même dit non à de multiples offres de plus de 300 millions $ dans les dernières semaines, a rapporté MLB Network, mercredi.

Aucune équipe spécifique n’a été identifiée, mais cinq clubs seraient toujours en contact avec les représentants du cogneur de 26 ans. Il s’agit des Phillies de Philadelphie, des Giants de San Francisco, des Nationals de Washington, des White Sox de Chicago et des Padres de San Diego. Cependant, avec la signature de Manny Machado pour 300 millions $ sur 10 ans, les Padres ne seraient plus vraiment dans la course pour Harper, tout comme les White Sox qui, selon «USA Today», seraient davantage intéressés à d’autres joueurs autonomes après avoir perdu le derby Machado.

Celui qui a passé les sept premières saisons de sa carrière avec les Nationals de Washington a cogné 34 circuits et produit 100 points en 159 rencontres l’an dernier. Sa moyenne au bâton n’était cependant que de ,249.

L’Américain a été choisi le joueur le plus utile de la Ligue nationale en 2015, participant par ailleurs au match des étoiles six fois en sept ans dans les majeures.