«Shaw ne doit plus jeter les gants» - JiC

Ce n’est pas un secret, Andrew Shaw est le genre de joueur qui n’a pas froid aux yeux. L’ailier droit n’hésite pas à jeter les gants comme il l’a fait mardi contre Scott Harrington dans la victoire du Canadien face aux Blue Jackets.

Toutefois, il y a lieu de se demander si l'attaquant de 27 ans ne devrait pas être plus prudent compte tenu de son historique de commotion cérébrale.

«Andrew Shaw ne doit plus et ne devrait plus jamais laisse tomber les gants», a précisé Jean-Charles Lajoie lors de son segment Apéro, mercredi à JiC.

«Il est à un coup de poing sur la peanut de la retraite! Pour moi, ça frôle l’absurdité et l’imbécilité. Tu ne le fais plus et fin de l’histoire!»

Lors de ce segment, Jean-Charles est également revenu sur le travail de Paul Byron et de Jesperi Kotkaniemi dans la victoire du CH.

