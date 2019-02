Le poste de Phil Housley n’est pas menacé avec les Sabres

Bien que les Sabres de Buffalo connaissent une autre saison difficile et risquent à nouveau de rater les séries éliminatoires, leur entraîneur-chef Phil Housley ne devrait pas en payer le prix.

Lors d’une mêlée de presse, mercredi, au Amalie Arena de Tampa, le directeur général des Sabres, Jason Botterill, a indiqué qu’il n’entendait pas démettre Housley de ses fonctions.

«Notre organisation a fait des progrès comparativement à l’année dernière. Maintenant, nous sommes plus compétitifs. Je vois les résultats sur la glace et sur le plan des communications. Il n’y aura pas de changement d’entraîneur», a dit Botterill, dont les propos ont été notamment rapportés par le quotidien «Buffalo News».

Le directeur général n’a toutefois pas caché ses préoccupations par rapport au rendement actuel des Sabres, qui occupent le cinquième rang de la section Atlantique et le 10e de l’Association de l’Est. La formation de Buffalo est présentement à six points de la dernière place donnant accès aux séries dans l’Est.

«Nous sommes déçus des résultats. Nous aimons la manière dont se développent certains de nos joueurs, mais nous faisons face à un défi.»

De son côté, Housley ne semble pas trop inquiet de son avenir avec les Sabres. «Je ne m’en fais pas avec ça. J’essaie de faire mon travail du mieux possible. Jason et moi discutons sur une base quotidienne de la situation de nos joueurs, des voyages et d’autres choses. Nous avons une très bonne communication et une même vision.»