La retraite pour Georges St-Pierre?

Georges St-Pierre pourrait annoncer sa retraite des arts martiaux mixtes, jeudi, une conférence de presse ayant été prévue dans un restaurant du Centre Bell en avant-midi par l’Ultimate Fightning Championship (UFC).

Divers médias ont avancé cette possibilité sur les réseaux sociaux peu après la réception de la convocation envoyée aux médias par l’UFC, mercredi.

St-Pierre a livré son dernier combat au sein de la fédération en novembre 2017, quand il a défait Michael Bisping pour mettre la main sur le titre des poids moyens. Des problèmes de santé - particulièrement une colite intestinale - l’ont cependant contraint à renoncer à sa ceinture ultérieurement.

En octobre dernier, GSP avait mentionné au réseau ESPN qu’il n’était pas certain de remonter dans l’octogone un jour.

«Je ne garantis pas que je serai de retour. Plus le temps passe, plus je suis convaincu que je ne me battrai plus. Ce sport implique beaucoup d'émotions, et je ne suis pas certain que j'ai vraiment envie de faire partie de tout ce drame», avait-il dit.