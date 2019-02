John Tortorella fait son mea culpa

L’entraîneur-chef des Blue Jackets de Columbus, John Tortorella, a regretté mercredi les mots qu’il a utilisés pour expliquer l’absence de l’attaquant Artemi Panarin contre le Canadien de Montréal, mardi, au Centre Bell.

Exaspéré par l’insistance des médias, qui cherchaient à savoir si Panarin avait été échangé, Tortorella a été plutôt cru dans sa manière d’expliquer le mal qui affligeait le joueur vedette des Blue Jackets.

«Il est malade comme un chien, très malade. C’est pour ça qu’il ne joue pas. Je ne lui ai pas demandé comment il se sentait lundi. Mais aujourd’hui, je sais qu’il ne se sentait pas bien. Il ne mangeait pas, il vomissait. Vous voulez des détails? Il a aussi fait dans ses culottes, il vomissait, il faisait un peu de tout. C’est assez!», avait lancé mardi le bouillant entraîneur.

Lors d’une entrevue accordée mercredi à l’émission radiophonique «The Fan», sur les ondes du 97,1 FM, Tortorella a fait son mea culpa.

«Tout de suite après, je suis allé voir le gars des relations publiques et je lui ai dit : "est-ce que j’ai vraiment dit ça?". Je l’ai fait et je le regrette. On était à Montréal, et ils essayaient [les médias] de savoir s’il [Panarin] avait été échangé et je voulais juste que ça arrête. Il était malade, vraiment malade. Mais j’aurais dû mieux choisir mes mots.»

«J’espère qu’il aura une meilleure journée aujourd’hui, a poursuivi Tortorella. Je crois qu’il a recommencé à manger un peu, mais il ne se sent toujours pas très bien. Il a deux jours de repos et, avec un peu de chance, il sera de retour dans la formation à Ottawa [vendredi].»