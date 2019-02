Gustav Nyquist réagit aux rumeurs de transaction

L’attaquant des Red Wings de Detroit Gustav Nyquist a déjà dû composer avec des rumeurs d’échanges, mais jamais ne se sont-elles autant intensifiées.

L’ailier suédois a d’ailleurs été rencontré par son entraîneur-chef, Jeff Blashill, pour mieux se préparer et faire fi des distractions à quelques jours de la date butoir du 25 février.

«C’est une nouvelle situation pour moi, puisque je suis en fin de contrat», a déclaré Nyquist aux journalistes de Detroit, dont le média "The Detroit News".

«Il nous reste encore une semaine. On verra ce qui arrivera. J’aurai d’autres questions dans les prochains jours, mais je prends ça un jour à la fois.»

Blashill a dit au Suédois de se concentrer sur son jeu, qu’il vaut mieux penser à son prochain contrat que d’angoisser au sujet de son avenir à court terme.

«Quand tu joues du bon hockey, t’obtiens des tonnes d'opportunités. Tu gagnes plus d'argent et tu restes dans la ligue plus longtemps», a relaté Blashill.

«Si tu laisses (la spéculation) te perturber et que tu joues moins bien, tu obtiendras moins d’opportunités et d’argent.

«Contrôle ce que tu peux contrôler, c'est ça ton jeu.»

Meilleur passeur des Red Wings, cette saison, avec un cumulatif de 33 aides, Nyquist est en voie de connaître l’une des meilleures campagnes de sa carrière. Il a déjà atteint son total de points de 2016-2017 (48 points) en 59 parties et n’est qu’à six points de son sommet personnel de 54, en 2014-2015.

Content pour Tatar

L’an dernier, le coéquipier de Nyquist Tomas Tatar était dans pareille situation à l’approche de la date limite des transactions. Le directeur général Ken Holland l’a échangé aux Golden Knights de Vegas, qui l’ont transféré aux Canadiens de Montréal quelques mois plus tard.

Les Wings ont mis la main sur des choix de premier (2018), deuxième (2019) et troisième (2021) tours au repêchage.

«Nous avions tous les deux entendu nos noms (dans les ouï-dire). L’échange s'est concrétisé à la dernière minute, donc c'était une surprise», a-t-il raconté.

«Mais je suis heureux que (Tatar) se porte bien. C’est un bon ami à moi, et ça marche bien pour lui à Montréal. »

Âgé de 29 ans, Nyquist sera joueur autonome sans compensation le 1er juillet, lorsque son entente de quatre ans et 19 millions $ viendra à échéance.

Des pourparlers ont eu lieu entre Holland et son agent, mais le principal intéressé n’a pas précisé si les discussions ont progressé.