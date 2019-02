Publié aujourd'hui à 10h03

Mis à jouraujourd'hui à 10h09

J’aime les statistiques et j’aime les plateaux importants.



Depuis quelques matchs, mes yeux sont tournés vers Shea Weber.



Le capitaine des Canadiens de Montréal compte 198 buts en carrière dans la Ligue nationale. Weber a besoin de deux buts pour devenir le 21e défenseur de l’histoire avec 200 buts.



Il est important de préciser que Zdeno Chara, des Bruins de Boston, a inscrit 199 buts dans la LNH. C’est Raymond Bourque qui détient le record pour le plus de buts pour un défenseur avec 410.



Meneurs défenseurs



Buts LNH



18-Brad Park : 213 buts



19-Larry Robinson : 208 buts



20-Gary Suter : 203 buts

21-Zdeno Chara : 199 buts

22-Shea Weber : 198 buts



Weber atteindra éventuellement un autre plateau important. Le no 6 est sur le point de devenir le 12e défenseur dans l’histoire à marquer 100 buts en avantage numérique. Weber en a présentement 97.



Le meneur de tous les temps est également Raymond Bourque qui en avait inscrit 173 au cours de sa carrière.



Meneurs défenseurs



Buts avantage numérique



8-Larry Murphy : 114



9-Brian Leetch : 111



10-Sergei Gonchar : 102



11-Mathieu Schneider : 100



12-Shea Weber : 97



De l'adversité



Weber est revenu au jeu le 27 novembre dernier et sa contribution au succès de l’équipe est indéniable. Ses buts, son assurance, son travail défensif et sa robustesse ont permis aux Canadiens d’être de la course pour une place en séries éliminatoires.



Là, Weber et ses coéquipiers ont perdu leurs quatre derniers matchs. Pour la première fois depuis son retour au jeu, Weber voit son équipe connaître une période d’insuccès de la sorte.



Il sera intéressant de constater de quelle façon Weber va exercer son leadership auprès de ses coéquipiers dans une telle situation.