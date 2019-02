Mark Stone à Boston sous peu?

Si les Sénateurs d'Ottawa ne sont pas en mesure de s'entendre avec leur attaquant Mark Stone, ce dernier pourrait fort bien aboutir à Boston.

C'est du moins l'avis du journaliste au New York Post Larry Brooks, qui avance qui les Bruins seraient prêts à y aller «all-in» dans le dossier du no 61 des Sénateurs.

Told that Bruins will be all in on Stone if Senators are unable to sign winger to extension...