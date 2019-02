L'effet Paul Byron

Claude Julien a dit qu’il y avait probablement du hasard dans les fiches du Canadien avec et sans Paul Byron. Mais il y a quand même une énorme différence entre les deux dossiers.

Avec «Ti-Paul» au sein de la formation, le CH a maintenant une fiche de 23-11-3. Sans lui, ça chute à 9-10-4. À son retour au jeu après une absence de six rencontres en raison d’une blessure à l’avant-bras gauche, Byron a marqué un but dans le gain de 3 à 2 face aux Blue Jackets.

«Il n’y a probablement pas un seul joueur qui détermine l’issue d’un match, mais je peux vous dire que quand Paul est dans notre formation, ça fait une grosse différence», a noté Julien.

«Il est tellement rapide qu’il place les défenseurs adverses sur leurs talons. Il est bon en échec avant, il récupère bien des rondelles et il patine bien pour recevoir des passes. Il rend les défenseurs nerveux. On était très content de recevoir des nouvelles positives. Il avait reçu la permission des docteurs en après-midi pour revenir au jeu.»

Plus de peur que de mal

Frappé par le défenseur Matt Benning, des Oilers d’Edmonton, le 3 février, Byron a craint une blessure plus sérieuse.

«Oui, j’avais peur à une fracture, a-t-il raconté après le match. J’ai un historique avec des blessures à la main ou à un bras. J’avais un mauvais sentiment. J’ai été chanceux puisqu’il n’y a pas eu de fracture.»

«Le retour est arrivé plus rapidement que je pensais, a-t-il continué. Je ne savais pas combien de temps j’étais pour avoir besoin. J’ai parlé aux docteurs cet après-midi. Ce matin [mardi], je n’étais pas certain de jouer. Après l’entraînement du matin, je me sentais bien.»

À son retour au jeu, Byron a joué à l’aile gauche en compagnie de Jesperi Kotkaniemi et Joel Armia.