Kovalev-Beterbiev en mai? Très peu probable selon Kathy Duva...

Les amateurs qui trépignent d'impatience à l'idée de voir un choc entre Sergey Kovalev et Artur Beterbiev devront prendre leur mal en patience...

Notre journaliste Nancy Audet s'est entretenue mardi avec la promotrice de Kovalev, Kathy Duva.

Cette dernière a avancé être très sceptique quant à la possibilité de voir son poulain affronter Beterbiev en mai.

Selon elle, le combat pourrait plutôt avoir lieu à l'automne ou encore avant Noël.

«Top Rank ne serait pas encore prêt à mettre un gros montant sur le combat. L'organisation préfère que les deux boxeurs disputent un duel supplémentaire avant de s'affronter. Ce n'est pas quelque chose que je contrôle.»

