«JiC» croit encore au retour des Nordiques

De passage à Québec pour animer une édition spéciale de son émission quotidienne à TVA Sports, mardi, Jean-Charles Lajoie a livré un vibrant plaidoyer en faveur du retour des Nordiques.

C’était d’ailleurs le sujet de son éditorial servi en début d’émission à JiC. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«À l’âge de 11-12 ans, j’ai décidé de me ranger derrière les Nordiques, même si j’habitais dans un fief des Canadiens. J’y ai cotisé avec cœur et passion. Le cri strident et particulier de la foule du Colisée m’a tout de suite intrigué, a-t-il affirmé. Les Bleus étaient beaux et ils étaient bons. Quand on est né pour un petit pain comme moi, on est sensible aux "underdogs". De plus, les Nordiques ont été extraordinaires pour les Canadiens parce que ce sont eux qui les ont forcés à se dépasser.