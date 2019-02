«Je suis très frustré» - Nathan Beaulieu

L’ancien défenseur du Canadien de Montréal Nathan Beaulieu est loin de filer le parfait bonheur avec les Sabres de Buffalo, exaspéré de passer ses soirées sur la galerie de presse.

À la mi-janvier, l’expert hockey de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie avait rapporté que l’athlète de 26 ans avait demandé au directeur général des Sabres, Jason Botterill, de l’envoyer à une autre organisation.

Aussi, sa faible utilisation est certes un incitatif à réclamer un changement de décor. Depuis le début de l’année 2019, l’entraîneur-chef Phil Housley a fait appel à Beaulieu pour seulement deux matchs. Celui-ci n’a pas joué depuis le 30 janvier.

«Je ne mentirai pas: je suis très frustré. Je ne sais pas quoi vous dire, a commenté le patineur concerné au quotidien Buffalo News, lundi. L’important pour moi, c’est de continuer à travailler fort.

«Le temps file, il n’y a plus beaucoup de parties à disputer et vous souhaitez en jouer le plus possible. Mais c’est difficile. Vous essayez de garder la forme et de vous entraîner avec rigueur. Ça fait partie de la vie d’un hockeyeur professionnel.»

En principe, Beaulieu devait manquer une neuvième joute consécutive, mardi, quand ses coéquipiers visitaient les Panthers de la Floride. Il compte sept points en 27 sorties cette saison.

«Évidemment, je crois que je devrais être dans la formation chaque soir, a-t-il ajouté. Toutefois, je suis quelqu’un qui aime la compétition, à l’image de cette équipe. C’est une position difficile à assumer. [...] J’essaie uniquement d’agir en professionnel.»

Et la saison prochaine?

Le gaucher deviendra joueur autonome avec compensation l’été prochain, lui qui touche 2,4 millions $ en 2018-2019.

Si les Sabres ne lui soumettent pas d’offre qualificative ou ne décident pas d’aller en arbitrage salarial avec lui, il deviendra libre comme l’air. Par contre, s’il change d’adresse d’ici lundi, il ne rechignera pas, même si l’idée de se séparer de ses coéquipiers ne l’enchante pas.

«J’aime côtoyer ces gars-là dans le vestiaire et je dois continuer de travailler. Ils peuvent me voir comme un leader et je suis fier d’être un bon coéquipier. C’est quelque chose que j’essaie de perfectionner, même si je ne m’attendais pas à me retrouver dans cette situation. Quand vous avez des cartes en main, vous devez les jouer correctement», a-t-il résumé.