Félix Auger-Aliassime cause une surprise à Rio de Janeiro

Félix Auger-Aliassime a causé toute une surprise, mardi au tournoi de Rio de Janeiro, en défaisant la deuxième tête de série, l’Italien Fabio Fognini, au premier tour.

Le Québécois, 104e au monde, l’a emporté en deux manches de 6-2 et 6-3 contre la 16e raquette mondiale.

Auger-Aliassime a été efficace en retour de service en brisant son adversaire trois fois en cinq occasions. Fognini a obtenu le même nombre de chances que le Québécois, mais n’a jamais été capable d’en profiter.

Le jeune prodige de 18 ans a réalisé deux as et n’a commis qu’une seule double faute pendant la partie. Il a réussi 58 % de ses premiers services et a gagné 76 % des points en pareille occasion.

Le premier affrontement entre les deux hommes devait avoir lieu la veille, mais il a dû être reporté en raison de la pluie.

Le prochain adversaire d’Auger-Aliassime sera le Chilien Christian Garin (91e), tombeur de l’Allemand Maximilian Marterer (95e). Les deux joueurs ont croisé le fer pour la première fois la semaine dernière au tournoi de Buenos Aires. Garin était sorti vainqueur de la confrontation.

Auger-Aliassime est le seul Canadien en lice à Rio de Janeiro.