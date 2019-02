Eugenie Bouchard s'incline devant la 2e mondiale à Dubaï

Eugenie Bouchard a offert une bonne performance face à la Roumaine Simona Halep, mardi, au deuxième tour du tournoi de Dubaï, mais elle a dû s’avouer vaincue en deux manches de 7-6 (4) et 6-4.

La deuxième joueuse au monde et troisième tête de série de la compétition a mis 1 h 42 min pour disposer de «Genie», 79e du circuit de la WTA.

Tombeuse de Vera Lapko au tour précédent et seule Canadienne faisant partie du tableau principal, Bouchard a concédé deux bris et commis sept doubles fautes, ne pouvant claquer un seul as. Elle a ainsi encaissé un quatrième échec en cinq matchs à vie contre Halep.

La représentante de la Belle Province est toujours en lice en double. Aux côtés de l’Américaine Sofia Kenin, elle affrontera la Lettone Jelena Ostapenko et la Tchèque Katerina Siniakova au deuxième tour.