Canadiens : Beaucoup de changements en vue ce soir

Les Canadiens de Montréal retrouvent leurs partisans, ce soir, alors qu’ils reçoivent la visite des Blue Jackets de Columbus.

Claude Julien et ses hommes tenteront alors de renouer avec la victoire après un désastreux périple de trois matchs où ils n’ont récolté aucun point sur une possibilité de six et marqué un total de quatre buts.

Les favoris de la foule l'avaient emporté 4-1 face à ces même Jackets, le 18 janvier dernier au Nationwide Arena.

Une victoire du Tricolore (31-21-7) lui permettrait de respirer un peu mieux, puisque le classement est en pleine évolution et qu'il n’est plus seul dans la course aux séries.

La bonne nouvelle pour Montréal (69 points), c’est qu’il s’est accroché au premier rang parmi les équipes repêchées de l’Association de l’Est. Mais il n’est plus seul : les Penguins de Pittsburgh ont désormais le même nombre de points et les Hurricanes de la Caroline, qui ont remporté huit de leurs 10 derniers duels, ne sont plus qu’à un point de doubler le CH.

Il sera intéressant de voir quels changements Julien apportera à sa formation en vue de la confrontation prévue en soirée. Le pilote franco-ontarien a entre autres écorché les performances de Jonathan Drouin, qui a conclu le voyage avec aucun point et une fiche de -6.

Il a d'ailleurs réuni le Québécois avec Max Domi et Joel Armia sur la deuxième unité à l'entraînement matinal.

L'attaquant Paul Byron était de retour avec ses coéquipiers pour la première fois depuis le 3 février dernier, lorsqu'il a subi une blessure à l'avant-bras gauche face aux Oilers d'Edmonton. La veille, le Franco-Ontarien a patiné en prenant des lancers. Il n'est pas impossible de la voir revêtir l'uniforme en soirée.

Phillip Danault, lui, s'est absenté de la séance matinale à des fins «familiales» et sa présence est incertaine face aux Blue Jackets.

En défense, Jeff Petry a raté l'entraînement matinal pour se soumettre à des traitements.

Dur lendemain de veille pour Columbus

Par ailleurs, les Jackets débarquent dans la métropole au lendemain d’une cuisante défaite face au Lightning de Tampa Bay.

La troupe du bouillant John Tortorella a été rossée 5-1 à domicile, lundi soir.

Columbus (33-22-3) demeure au troisième rang de la section Métropolitaine avec le même cumulatif de points que le Bleu-blanc-rouge et les Penguins, qui pourraient leur ravir s’ils l’emportent au New Jersey.

Formation des Canadiens à l'entraînement

Jonathan Drouin – Max Domi – Joel Armia

Tomas Tatar – Nate Thompson – Brendan Gallagher

Paul Byron/Artturi Lehkonen – Jesperi Kotkaniemi – Andrew Shaw

Charles Hudon – Matthew Peca – Dale Weise