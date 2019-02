Une première journée positive pour Racing Point

Même si Sergio Perez n’a effectué que 30 tours lors de la première journée d’essais hivernaux de Formule 1, lundi à Barcelone, l’écurie Racing Point est satisfaite de cette entrée en matière.

N’ayant pas eu l’occasion d’effectuer de déverminage comme la majorité des autres équipes avant ces essais, l’équipe a fait démarrer le moteur de sa monoplace pour une première fois sur le circuit de Catalogne.

Le Mexicain a malgré tout réalisé le septième temps le plus rapide sur 11 participants, en vertu d’un chrono de 1 min 19,994 s. Il chaussait alors la troisième gomme la plus tendre au sein d’une gamme de pneumatiques qui en compte cinq.

«C’était une première journée d’essais typique, avec de nombreuses vérifications et peu de tours, a expliqué Perez, selon un communiqué. C’était notre première journée avec la voiture et, même si la journée a été plus courte que prévu, j’ai été heureux dès le début avec la voiture. C’est un début prometteur. Le sentiment est positif.»

«Nous avons eu quelques problèmes de jeunesse qui nous ont ralentis et une petite fuite d’huile, mais rien de très inquiétant, a expliqué Tom McCullough, directeur à l’ingénierie de performance de l’équipe. Sergio a été très optimiste avec ses sensations initiales avec la voiture et les réglages de base, donc la rétroaction est encourageante.»

Le Québécois Lance Stroll prendra le relais mardi.

Ferrari devant

C’est l’Allemand Sebatian Vettel qui a été le plus rapide de la journée, avec un temps de 1:18,161. Il a effectué 169 tours à bord de sa Ferrari, plus que tout autre pilote.

Carlos Sainz (McLaren) et Romain Grosjean (Haas) ont suivi, en 1:18.558 et 1:19,159, respectivement. L’ancienne écurie de Stroll, Williams, n’était pas présente en raison d’un retard dans sa préparation. Elle ratera également la journée de mardi.