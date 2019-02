Une confrontation Kucherov - Panarin à TVA Sports

Le Lightning de Tampa Bay tentera d’étirer à 10 sa série de matchs avec au moins un point, ce soir, lorsqu’il affrontera les Blue Jackets de Columbus au Nationwide Arena.

Voyez cette confrontation à TVA Sports dès 19h30!

Meilleure formation du circuit, Tampa Bay (44-11-4, 92 points) n’a toujours pas subi la défaite en temps réglementaire, ce mois-ci, comme le démontre son excellent rendement de 7-0-2 en février.

Samedi, les hommes de Jon Cooper ont foudroyé les Canadiens de Montréal en troisième période, l’emportant 3-0.

Deuxièmes dans la section Métropolitaine, les Jackets (33-21-3, 69 points) ont remporté cinq de leurs six derniers matchs.

La troupe du bouillant John Tortorella affrontera les Canadiens ce mardi soir.

Panarin sur les traces de Gretzky et Stastny

Leur franc-tireur Artemi Panarin (24 buts, 43 aides) n’est qu’à trois d’atteindre la barre des 70 points en 2018-2019, plateau qu’il vise pour une quatrième saison consécutive.

Seulement deux joueurs n’ayant jamais été repêchés par une formation de la LNH ont amorcé leur carrière avec au moins quatre saisons consécutives de 70 points ou mieux: Wayne Gretzky (13 ans) et Peter Stastny (10).

De plus, seuls quatre joueurs actifs ont réussi l'exploit: Alex Ovechkin (six), Sidney Crosby (cinq), Patrick Kane (quatre) et Evgeni Malkin (quatre).