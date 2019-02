Les contre-performances et les sorties inconstantes de Jonathan Drouin représentent une énigme. Et on peut comprendre Claude Julien d'avoir la mèche courte par les temps qui courent.

Après la défaite à Tampa, samedi, l’entraîneur-chef des Canadiens de Montréal a prévenu le jeune attaquant – publiquement et certainement à portes closes - qu’il ne pouvait se permettre de prendre des décisions périlleuses avec la rondelle, car il met son équipe dans le pétrin.

«On a vu ce que Claude Julien a dit publiquement au sujet de Jonathan Drouin. Imaginez ce qu’il peut dire lorsque les portes du vestiaire sont fermées», a lancé le descripteur de TVA Sports Félix Séguin, lundi matin, à l’émission «Les Partants».

Son élève ayant récidivé à Sunrise, dimanche, quelles options s’offrent à l’instructeur à présent?

«Personnellement, je serais en faveur d’une rétrogradation, insiste Félix Séguin. J’amènerais Charles Hudon avec Phillip Danault et Brendan Gallagher, puis je l’enlèverais de la première vague de l’avantage numérique.

«Il doit saisir le message. Je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, mais ce n’est pas Jonathan Drouin.»

Un rôle surévalué?

Félix Séguin émet une hypothèse tout à fait plausible à la lumière des récentes sorties erratiques du numéro 92 : se peut-il que son rôle avec le CH ait été surévalué?

«Peut-être que notre évaluation, celle des Canadiens et celle tout le monde était erronée. Peut-être que Jonathan Drouin n’est pas le joueur qu’on rêve d’avoir. Il est peut-être tout simplement un joueur de deuxième trio, a-t-il suggéré, en citant l’exemple de Sam Bennett.

«Il n’y a pas si longtemps, il était sélectionné dans le top cinq du repêchage de la LNH. Les années ont avancé et on a réalisé qu’il n’allait pas devenir un des meilleurs joueurs de la ligue. «Finalement, on lui a donné un rôle complètement différent, soit celui d’un joueur d’énergie capable de marquer des buts. Son rôle a changé parce que les attentes ont changé.

Est-ce ce qui arrivera avec Jonathan Drouin, dont le talent naturel ne fait aucun doute?

«Présentement, ce sont des flashs de son talent. Samedi à Tampa, on a vu des revirements et des décisions douteuses.»

Revenu à ses anciennes habitudes

Depuis son éclatante soirée de quatre points contre les Jets de Winnipeg, le 7 février dernier, l’attaquant de 23 ans n’a pas noirci la feuille de pointage en quatre matchs. Il affiche un inquiétant différentiel de -6 après ses trois dernières sorties.

«Il est incapable de maintenir ses bonnes performances sur une longue période de temps, souligne Félix Séguin. Je n’ai pas aimé lorsqu’il a commis son revirement en zone centrale, dimanche. Je n’ai pas aimé lorsqu’il a causé le but de Dennis Malgin et sa punition était inutile.

«Sur le but refusé à Huberdeau, lorsqu’on regarde la reprise, il était l’homme que devait couvrir Drouin.»