Paul Byron près d'un retour au jeu?

L’attaquant des Canadiens de Montréal Paul Byron, qui soigne une blessure au bras gauche, a patiné en prenant des lancers, lundi matin.

Selon le journaliste de hockey de TVA Sports Renaud Lavoie, il pourrait revenir au jeu dès cette semaine.

Si tel est le cas, la seule contrainte pour l’effectif est qu’il aurait 24 joueurs dans la formation avec le retour du numéro 41.

Comme il sera seulement possible pour les équipes du circuit Bettman de compter 24 joueurs et plus dès le 25 février, la date butoir des transactions, il n’est pas impossible que le directeur général Marc Bergevin conclue une transaction ou se départisse d’un patineur par la voie du ballottage.

Le Franco-Ontarien a subi une blessure à l’avant-bras gauche lors du match du 3 février contre les Oilers d’Edmonton. Son nom a été ajouté sur la liste des blessés la semaine suivante.

En 36 rencontres cette saison, Byron a inscrit 10 buts et 19 points.