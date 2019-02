Faux départ pour l’écurie Williams

L’écurie Williams fera l’impasse sur la première journée des essais hivernaux prévus lundi au circuit de Barcelone, en Espagne.

Prétextant un manque de préparation, l’équipe britannique a fait savoir que les premiers tours de roue officiels de la nouvelle monoplace, la FW42, ont été reportés à mardi.

Williams avait déjà annulé samedi la séance de... roulage (ou «shakedown» en termes de course), une démarche destinée à vérifier les paramètres de la voiture à basse vitesse et qui sert aussi à des fins promotionnelles.

«Pas la catastrophe»

Ce n’est donc pas une grande surprise de voir cette organisation être dans l’obligation de garder fermées les portes de son garage à Barcelone.

«L’hiver a comporté son lot de défis, a déclaré Claire Williams. Malgré les efforts et la volonté de notre personnel, il nous faut un peu plus de temps pour être prêts à rouler.

«Notre priorité, de renchérir la patronne de l’écurie, c’est de confier la meilleure voiture à nos pilotes. Cette situation n’est pas idéale, j’en conviens, mais ce n’est pas la catastrophe non plus.

«Il nous restera quand même sept autres journées avant le début de la saison.»

Kubica devra patienter à mercredi

Selon son premier horaire diffusé aux médias vendredi, Williams devait confier la FW42 à Robert Kubica ce matin et à la recrue George Russell en après-midi.

Ce contretemps ne fera certes pas l’affaire du Polonais, qui effectue un retour en F1 à titre de pilote titulaire après neuf ans d’absence. Il devra en effet patienter jusqu’à mercredi avant de prendre le volant.

C’est plutôt Russell et le pilote d’essai de Williams, le Torontois Nicholas Latifi, qui seront appelés à la découvrir mardi.

Williams, cette écurie qui avait recruté le Québécois Lance Stroll en 2017 et 2018, a connu l’an dernier l’une des pires saisons de son existence en terminant 10e et dernière au classement des constructeurs avec une récolte d’à peine 7 points, contre... 655 pour la championne Mercedes !

Perez avant Stroll

Comme rapporté par «Le Journal de Montréal» la semaine dernière, Sergio Pérez a été désigné pour tester le premier la nouvelle monoplace de l’écurie Racing Point F1, dont les couleurs ont été dévoilées à Toronto mercredi.

Le pilote mexicain sera le seul à prendre le volant aujourd’hui, quoiqu’il ne faut pas s’attendre à le voir défier le tracé espagnol à très grande vitesse.

Son coéquipier, le Montréalais Lance Stroll, prendra le relais mardi.

Une voiture par écurie

Une seule monoplace par formation fait le déplacement pour ces huit jours d’essais hivernaux. Les coéquipiers doivent donc se succéder sur la piste.

Quelques écuries font toutefois rouler leurs deux pilotes chaque jour, dont Mercedes et Renault, quoique la plupart, comme Racing Point, préfèrent un seul pilote par jour. Williams (Latifi) et Haas (Pietro Fittipaldi) seront par ailleurs les deux seules équipes du plateau à offrir du temps de piste à leurs pilotes d’essais.

Le premier bloc des essais prendra fin ce jeudi. À la suite d’une pause de quelques jours, les équipes auront ensuite quatre autres séances, toujours à Barcelone, prévues du mardi 26 février au vendredi 1er mars. Après quoi, le grand cirque de la F1 se réunira à l’occasion du premier

Grand Prix de la saison, le 17 mars à Melbourne, en Australie.

Horaire des Essais hivernaux F1

Du 18 au 21 février 2019

Mercedes

Valtteri Bottas

Lundi AM, mardi PM, mercredi AM et jeudi PM

Lewis Hamilton

Lundi PM, mardi AM, mercredi PM et jeudi AM

Ferrari

Sebastian Vettel

Lundi et mercredi

Charles Leclerc

Mardi et jeudi

Red Bull

Max Verstappen

Lundi et mercredi

Pierre Gasly

Mardi et jeudi

Racing Point

Sergio Pérez

Lundi et mercredi

Lance Stroll

Mardi et jeudi

Renault

Nico Hülkenberg

Lundi AM, mardi PM, mercredi AM et jeudi PM

Daniel Ricciardo

Lundi PM, mardi AM, mercredi PM et jeudi AM

McLaren

Carlos Sainz

Lundi et mercredi

Lando Norris

Mardi et jeudi

Alfa Romeo

Kimi Räikkönen

Lundi et mercredi

Antonio Giovinazzi

Mardi et jeudi

Toro Rosso

Daniil Kvyat

Lundi et mercredi

Alexander Albon

Mardi et jeudi

Haas

Romain Grosjean

Lundi et mercredi AM

Kevin Magnussen

Mardi et jeudi PM

Pietro Fittipaldi

Mercredi PM et jeudi AM

Williams

George Russell

Mardi AM et jeudi PM

Nicholas Latifi

Mardi PM et mercredi AM

Robert Kubica

Mercredi PM et jeudi AM