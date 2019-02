Claude Julien avait pourtant mis ses joueurs en garde...

Claude Julien avait lancé un message à ses joueurs quelques heures avant l’affrontement contre les Panthers de la Floride.

«Ils ont besoin de rebondir et de jouer de la bonne façon pour gagner un match, avait dit Julien. Il faut arrêter la petite glissade qu’on a présentement.»

Le message n’a pas passé. Pour arrêter la glissade, il fallait impérativement ralentir Aleksander Barkov. Le capitaine des Panthers a battu le Canadien de Montréal à lui seul avec trois buts et une aide dans un gain de 6 à 3.

En troisième période, Barkov a complété son tour du chapeau pour animer un brin le silencieux BB&T Center. Il y a même eu une pluie de casquette sur la glace.

Le premier trio des Panthers, celui de Barkov, Jonathan Huberbeau et Frank Vatrano, a complètement étourdi ses rivaux.

À l’image du dernier match à Tampa, le Tricolore s’est écrasé en troisième période. Incapables de générer de l’attaque, les «Glorieux» ont décoché seulement trois tirs en direction de James Reimer, qui n’a rien d’un gagnant du trophée Vézina.

«La troisième période n’était pas bonne, mais nous avons perdu ce match en raison de notre mauvais départ, a mentionné le capitaine Shea Weber. Nous n’étions pas assez bons devant Niemi. Nous avons gaspillé beaucoup d’énergie à essayer de revenir de l’arrière.»

De ce voyage de trois rencontres, il y a un match que le Canadien n’avait pas le droit de perdre. C’était celui en Floride.

Un pari perdu

Après des revers à Nashville et Tampa Bay, le CH a terminé son voyage dans le sud des États-Unis avec un autre résultat décevant. À ses quatre dernières rencontres, la bande à Julien n’a signé aucune victoire (0-3-1). Il ne s’agit pas d’un bon moment pour accumuler les défaites.

Dans la course pour les séries, le Canadien se retrouve maintenant la deuxième équipe repêchée avec 69 points. Les Hurricanes de la Caroline, l’équipe préférée de Don Cherry, n’accusent qu’un minime point de retard. Les «Canes» ont gagné leurs trois derniers matchs et huit de leurs dix derniers.

«Oui, il faudra freiner cette glissade le plus rapidement possible, a répliqué Weber. Nous aurions voulu arrêter ça contre le Lightning samedi et contre les Panthers dimanche. Nous n’avons pas réussi. Nous avons déjà montré du caractère cette saison, nous trouverons une autre façon de le faire.»

«Nous regardons le classement et nous savons que la lutte est serrée, mais il n’y a pas de raison de paniquer, a renchéri le défenseur Jordie Benn. Nous faisons face à de l’adversité, c’est tout. Nous devrons rebondir à notre prochain match [mardi contre les Blue Jackets à Montréal].»

Pour une troisième fois en trois duels cette saison face aux Panthers, Julien a fait confiance à Antti Niemi. Si le Finlandais avait remporté ses deux premiers départs, il a connu un départ très difficile. Il a rangé son masque avant même la fin de la première période, ayant accordé trois buts sur seulement neuf tirs.

Julien avait justifié l’utilisation de Niemi en rappelant qu’il ne désirait pas utiliser Price pour un deuxième match en deux soirs ou une troisième rencontre en quatre soirs. C’était logique comme décision. Mais le gardien numéro deux n’a pas rempli son mandat. Il n’a pu offrir une soirée de repos à Price, qui a pris la relève à la 14e minute.

Deux fois Domi

Si Barkov a été sans l’ombre d’un doute la grande étoile de cette rencontre, Max Domi a transporté l’attaque des siens avec deux buts, ses 18e et 19e de la saison. Brendan Gallagher, un autre joueur de caractère, a marqué l’autre but des visiteurs.

Pour une énième fois, le Tricolore n’a absolument rien fait en supériorité numérique, bousillant trois occasions, dont un cinq contre trois de 25 secondes en fin de première période.