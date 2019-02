«Ça sert à quoi si on ne fait pas les séries?» - JiC

Le Canadien surprend depuis le début de la saison, mais est-ce qu’il faut se contenter de ce succès relatif?

Lors de son édito lundi, «JiC» a tenu a envoyé un message à Marc Bergevin.

«La Coupe Stanley, on ne le gagnera pas cette année, mais voulez-vous bien me dire à quel moment on va la gagner?»

«Comment les gars réagissent dans le vestiaire quand ils produisent des résultats au dessus des attentes et que l’aide qui s’amène de la part du «GM» s’appelle Dale Weise?»

Selon Jean-Charles, le Canadien a fait un bon boulot pour réduire les attentes des amateurs, alors qu’il devrait peut-être saisir l’opportunité qui s’offre à lui avec une participation aux séries.

Voyez l’édito de Jean-Charles dans la vidéo ci-dessus.