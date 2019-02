Antti Niemi s’enfonce

L’époque où les gardiens titulaires traversaient les saisons à coups de 70 matchs est révolue depuis belle lurette. Les équipes ont compris que si elles souhaitent que leur homme de confiance ait du jus pour les mener loin en séries, il faut lui donner la chance de récupérer en saison régulière.

C’est dans cette optique que Claude Julien a invité Antti Niemi à amorcer le match face aux Panthers de la Floride, dimanche soir.

«Il n’y a pas une équipe qui va faire jouer son gardien numéro un quatre fois en six soirs ou trois fois en quatre soirs», a-t-il déclaré au moment de faire connaître sa décision.

Le choix était d’autant plus légitime que Niemi avait fait bonne figure en remportant la victoire à chacune de ses deux premières sorties de la saison contre les Floridiens. Lors de l’un de ces matchs, il avait même égalé un record d’équipe avec 52 arrêts.

Finalement, il n’a pas fait long feu.

D’ailleurs, autant l’athlète de 35 ans inspirait confiance à sa première saison avec le Tricolore, ce qui a incité Marc Bergevin à lui consentir un contrat pour l’actuelle campagne, autant il ressemble trop souvent au gardien qui avait connu sa part d’ennui lors de ses courts passages avec les Penguins et les Panthers.

Au bas de la liste

Parmi tous les hommes masqués qui ont disputé au moins 13 matchs avec la même équipe cette saison, le Finlandais affiche la pire moyenne de buts alloués (3,75) et occupe l’avant-dernier rang dans la colonne du taux d’efficacité (,889).

Au sein des 11 formations de l’Association de l’Est se trouvant au plus chaud de la lutte pour une place en séries éliminatoires, le Tricolore est la seule équipe qui compte un gardien dont le taux d’efficacité se situe en deçà de ,902.

L’écart de 27 points entre le taux d’efficacité de Niemi (,889) et celui de Price (,916) est le plus élevé après celui qui sépare les gardiens des Devils du New Jersey.

Une véritable chance de gagner?

Six fois depuis le début de la saison, Niemi a accordé au moins quatre buts (fiche de 1-5). À trois occasions, les Montréalais avaient inscrit au moins trois buts (dont cinq buts à deux reprises), ce qui est considéré suffisant par les entraîneurs de la LNH pour remporter la victoire.

D’ailleurs, combien de fois en 16 départs Niemi a-t-il offert une véritable chance de gagner à son équipe? Le site Hockey Reference tient une statistique visant à comptabiliser cette donnée.

Pour qu’un départ en soit un qualifié de qualité, un gardien doit maintenir un taux d’efficacité supérieur à la moyenne de circuit.

Encore une fois, Niemi figure bon dernier avec un pourcentage de départ de qualité de 25 % (4 sur 16). À titre comparatif, Niemi avait affiché un pourcentage de 70,6 % (12 sur 19) la saison dernière.

Le dos large, mais quand même

Quatre autres fois d’ici la fin de la saison le Canadien disputera deux matchs en 24 heures. En raison de la course dans laquelle leurs favoris sont impliqués, certains partisans intiment déjà l’entraîneur de déroger à sa philosophie et de laisser Niemi au bout du banc.

Cela dit, Max Domi a raison lorsqu’il dit que le blâme ne doit pas être porté strictement par le Finlandais. Certains de ses coéquipiers semblent avoir les jambes lourdes et le souffle plus court lorsqu’ils sont appelés à fouler la glace deux soirs de suite.

En pareille circonstance, le Canadien affiche un dossier de 4-6-0. Or, quatre de ses six revers sont officiellement allés au dossier de Price (même si celui de dimanche est plus imputable à la mauvaise sortie de Niemi).