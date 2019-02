Ovechkin égale Lemieux et Dionne

Alex Ovechkin a rejoint un club très sélect en atteignant le plateau des 40 buts pour la 10e fois de sa carrière, dimanche soir.

L’attaquant des Capitals de Washington est devenu le quatrième joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à réussir pareil fait d’armes. Outre Ovechkin, seuls Wayne Gretzky, Mario Lemieux et Marcel Dionne y sont parvenus. Gretzky demeure l'unique joueur à avoir atteint plus de 10 fois le plateau, lui qui revendique 12 saisons de 40 buts ou plus.

Face aux Ducks, Ovechkin a marqué son 40e but de la saison là où vous l’aurez deviné : dans son bureau, au cercle gauche des mises au jeu.

À voir dans la vidéo ci-dessus.