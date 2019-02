Le magasinage serait terminé... ou presque

Après les acquisitions des attaquants Dale Weise et Nate Thompson, les Canadiens de Montréal n'envisageraient pas d'autres échanges en vue de la date butoir du 25 février.

C'est ce que rapportait le journaliste de hockey de la chaîne TVA Sports, dimanche matin.

Actuellement on m’indique qu’il ne faut pas s’attendre à beaucoup de mouvement chez les @CanadiensMTL d’ici la date limite des transactions. @TVASports — Renaud Lavoie (@renlavoietva) 17 février 2019

Weise, ainsi que le défenseur Christian Folin, a été obtenu des Flyers de Philadelphie le 9 février dernier en retour de l'arrière David Schlemko et de l'attaquant Byron Froese, qui était le capitaine du club-école de Laval.

Le vétéran Thompson a pour sa part été acquis des Kings de Los Angeles avec un choix de cinquième tour au repêchage de 2019 en retour d'un choix de quatrième ronde à l'encan de la même année.

Les Canadiens ont aussi perdu trois joueurs par le biais du ballottage en Jacob De La Rose et Nikita Scherbak, choix de premier tour en 2014, et plus récemment, Kenny Agostino.

Hudon : trois équipes intéressées

Samedi soir, pendant le match du Tricolore chez le Lightning de Tampa Bay, notre journaliste Louis Jean a rapporté que les chances que Charles Hudon soit échangé sont de «50-50» (à voir dans la vidéo, ci-dessus).

Les Kings de Los Angeles, les Canucks de Vancouver et les Flyers de Philadelphie seraient parmi les équipes intéressées.

Contrairement à ce qui circulait dans les médias anglophones, le directeur général Marc Bergevin préfèrerait mettre la main sur un joueur de profondeur plutôt que recevoir un choix au repêchage.

Hudon n'a participé qu'à 30 des 58 parties de l'équipe, cette saison. Il n'a pas revêti l'uniforme depuis le 7 janvier dernier contre Winnipeg.