Le calme pour Huberdeau, l’incertitude pour Brassard

À moins d’un revirement de situation extraordinaire, les Panthers verront de nouveau leur saison s’arrêter au terme du calendrier régulier. Dans ce contexte, il devient inévitable que quelques uns de leurs joueurs fassent l’objet de rumeurs alors que la date limite des transactions approche à grands pas.

Les deux attaquants québécois de l’équipe, Jonathan Huberdeau et Derick Brassard, ont vu leur nom circuler dans ces rumeurs, récemment.

Pour Huberdeau, c’est tout de même surprenant. Pour les amateurs de hockey en général, et aussi pour le principal intéressé.

«Ça fait partie de la "business", j'essaie de ne pas trop m'en faire avec tout ça, a-t-il admis, dimanche. C'est des rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs dans toutes les équipes. C'est la première fois que mon nom sort, mais je ne m'en fais pas avec ça. Je joue au hockey, je suis content ici et je veux rester ici.»

Huberdeau n’a pas encore parlé au directeur général de l’équipe, Dale Tallon, au sujet de ces ouï-dires. Il a cependant bien l’intention de le faire.

«Je pense qu'il est parti en Suède pour voir des espoirs, je vais sûrement lui parler quand je vais le voir, mais je ne vais pas m'alarmer avec ça, c'est des rumeurs, a-t-il réitéré. Je vais m'occuper d'aider l'équipe à gagner des parties.»

Brassard, de son côté, apparaissait moins rassuré. Le centre de 31 ans est certainement ouvert à rester en Floride, mais son expérience l’amène à être prêt à toute éventualité.

«On a de bons jeunes joueurs de talent, il y a quelque chose à bâtir (...) et il y a beaucoup de rumeurs avec les deux Russes de Columbus (Sergei Bobrovsky et Artemi Panarin) qui pourraient s'ajouter cet été, a-t-il expliqué. Alors je suis ouvert à rester ici, mais en même temps, je suis conscient de ce qui peut arriver à la date limite des échanges, si j'ai une chance de gagner, je vais prendre cette opportunité-là et je vais essayer d'avoir une bonne fin de saison.»

Gagner, c’est justement ce que cette équipe a du mal à faire avec régularité depuis trop longtemps. Huberdeau estime d’ailleurs que c’est pourquoi on constate souvent des foules faméliques aux matchs des Panthers.

«Ça fait longtemps que je suis ici, je suis habitué et c'est certain que des fois, il y a moins de monde dans les estrades, a-t-il concédé. Mais on n'a pas donné des performances pour que les "fans" reviennent à chaque partie (...) il faut faire les séries pour ramener les partisans.»

«On a le groupe pour le faire, mais on n'a pas les résultats», a-t-il également déploré.