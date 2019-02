Kaepernick intéresserait les Panthers et les... Patriots!

Colin Kaepernick veut reprendre sa carrière dans la Ligue nationale de football américain (NFL), a assuré son avocat samedi, au lendemain de l'abandon de la procédure en justice lancée par le joueur contre la NFL.



«Il veut jouer au plus haut niveau, car c'est un jeune homme qui aime la compétition», a déclaré Mark Geragos sur la chaîne d'informations en continu CNN.



«Il veut absolument jouer», a-t-il poursuivi.



Kaepernick, 31 ans, n'a plus joué en NFL depuis la saison 2016-17.



Lorsque son entente est venue à échéance avec les 49ers de San Francisco, en mars 2017, le quart qui avait conduit son équipe au Super Bowl de 2013 n'a pas trouvé d'équipe.



Il a lancé en 2017 une procédure contre la NFL et les 32 équipes qui la composent, pour entente illégale.



Il les accusait d'avoir décidé de ne plus vouloir l'employer pour le sanctionner du mouvement de protestation contre les violences policières visant la population noire, lancé en 2016 et attaqué par le président américain Donald Trump en 2017.

Trouvera-t-il preneur?



Vendredi, les avocats de Kaepernick ont annoncé que leur client et la NFL étaient parvenus à un accord, sans en divulguer les modalités.



Selon son avocat, interrogé par CNN, Kaepernick pourrait retrouver rapidement une équipe.



«Dans les deux semaines à venir, quelqu'un va prendre la bonne décision. Vous voulez que je prédise quelle équipe?», a déclaré M. Geragos.



«Les Panthers de la Caroline. Je ne serais pas étonné que "Bob" Kraft (le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre) se positionne aussi», a-t-il poursuivi.