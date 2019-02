Urruti ouvre son compteur!

Maximiliano Urruti a inscrit son premier filet dans l’uniforme de l’Impact et la formation montréalaise a battu l’Union de Philadelphie 1 à 0, samedi, à St. Petersburg, en Floride, dans le cadre d’un affrontement préparatoire.

À la 27e minute, l’attaquant argentin a redirigé un centre du défenseur Bacary Sagna derrière le gardien de l’Union.

L’arrière français avait préalablement accepté un relais de Micheal Azira.

«Micheal était proche de moi et l’entraîneur-chef nous dit toujours de déstabiliser la défense adverse en jouant des passes rapides à une touche et c’est ce qu’on a fait, a expliqué Sagna dans un communiqué. J’ai essayé un centre avec puissance au premier poteau. On a un attaquant de qualité en Maxi.»

Urruti avait été acquis du FC Dallas au cours de la dernière saison morte. Il aura la tâche de remplir les filets adverses cette saison.

Garde satisfait

Cette rencontre était la première de la troupe de Rémi Garde dans le Rowdies Suncoast Invitational, un tournoi organisé par les Rowdies de Tampa, un club évoluant en USL.

«Je suis satisfait pour les joueurs, qui ont fait beaucoup d’efforts, a dit l’entraîneur-chef de l’Impact. Ce n’était pas facile puisque la température était assez élevée. Malgré tout, le niveau de concentration individuel de chaque joueur par rapport au projet de jeu m’a satisfait. On a bien respecté les consignes et c’était important de répéter ce qu’on avait envie de voir.»

Pour ce duel, Garde a usé de la plupart de ses cadres, à l’exception d’Ignacio Piatti qui a dû laisser sa place à Mathieu Choinière en raison d’un petit inconfort musculaire.

Le gardien Evan Bush n’a également pas participé à la rencontre. C’est donc le gardien Clément Diop qui a mérité le blanchissage.

Le Bleu-Blanc-Noir poursuivra son tournoi en affrontant l’équipe hôte mercredi et se frottera au D.C. United samedi prochain.

L’Impact amorcera sa saison régulière le 2 mars, alors qu’il rendra visite aux Earthquakes à San Jose.