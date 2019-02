Le Rocket signe une deuxième victoire en 24 heures

Le Rocket de Laval a inscrit deux buts en troisième période et est venu à bout des Devils 5 à 2, samedi soir, à Binghamton.

Il s’agit d’un deuxième gain en 24 heures pour le club-école du Tricolore contre celui des Devils du New Jersey. La veille, la troupe de Joël Bouchard avait eu le meilleur 4 à 3.

C’est Lukas Vejdemo qui a brisé une égalité de 2 à 2 lors du troisième tiers. Le Suédois a complété un magnifique échange avec Alexandre Alain et Nikita Jevpalovs. Ce filet a inspiré le Rocket, qui a doublé son avance via le bâton d’Alex Belzile. Ce dernier a profité d’une solide mise en échec de Michael Chaput pour s’échapper et vaincre Mackenzie Blackwood.

Si ce duel s’est décidé lors du dernier engagement, la première période ne laissait pas présager un tel résultat. En effet, après 20 minutes de jeu, le Rocket menait 1 à 0 et les Devils n’avaient décoché aucun lancer sur le filet de Michael McNiven.

Les favoris de la foule se sont cependant réveillés après la réussite d’Alexandre Grenier en deuxième période. Tariq Hammond et Nathan Bastian ont uni leurs efforts pour niveler la marque.

Morgan Adams-Moisan avait été le marqueur du Rocket en première et Daniel Audette a complété la marque dans un filet désert.

La formation lavalloise poursuivra la saison contre les Senators à Belleville, lundi après-midi.