«J'ai eu beaucoup de misère à garder espoir» - Louis Domingue

Louis Domingue s’était sérieusement questionné sur son avenir dans la Ligue nationale de hockey (LNH) après avoir été largué par les Coyotes de l’Arizona la saison dernière.

Le gardien québécois n’avait pas trouvé preneur au ballottage, et il n’y avait pas de place pour lui dans la Ligue américaine, lui disait-on.

Le dicton veut que le temps arrange les choses : Domingue est dorénavant un gardien auxiliaire établi dans la LNH avec la meilleure équipe du circuit, le Lightning de Tampa Bay.

«Quand je suis venu à TVA Sports, cinq jours après que tout ça se soit passé [en Arizona], j’ai eu beaucoup de misère à garder espoir et à penser que j’avais une chance de jouer, même dans la Ligue américaine. C’est comme s’il n’y avait aucune porte qui s’ouvrait», a-t-il confié en entrevue avec l’ancien gardien Patrick Lalime.

«J’ai regardé toutes les avenues possibles pour poursuivre ma carrière, en dehors même de l’Amérique du Nord.»

Le 14 novembre 2017, Domingue était échangé au Lightning et obtenait la chance tant espérée de relancer sa carrière.

«Quand j’ai reçu l’appel, la lueur d’espoir m’a vraiment donné beaucoup d’énergie. J’étais content d’aller dans la Ligue américaine et de repartir à zéro avec une autre équipe.»

À Tampa, la vie est belle pour Domingue : il a récemment établi un record d’équipe en signant une 10e victoire consécutive. L’homme masqué avoue qu’il a souvent eu peur de voir sa séquence prendre fin.

«Contre les Panthers [le 1er décembre dernier], on perdait 4-1 et on a gagné 5-4, a-t-il raconté. Je bénéficie d’une bonne équipe qui marque des buts. Mais parfois, c’est moi qui sors mes coéquipiers du trouble et vice-versa.»

