Grosse soirée pour Nicolas Guay et Maxime Comtois

Nicolas Guay et Maxime Comtois ont récolté six et cinq points respectivement dans la victoire de 7 à 2 des Voltigeurs face aux Screaming Eagles de Cap-Breton, samedi soir, à Drummondville.

Guay a établi une nouvelle marque personnelle en amassant deux buts - ses 32e et 33e de la saison - et quatre aides. L’attaquant des Voltigeurs a même touché la cible en désavantage numérique au troisième vingt.

Pour sa part, Comtois a réussi un tour du chapeau en plus de se faire complice de deux buts. L’espoir des Ducks d’Anaheim compte 12 points, dont huit buts, à ses trois derniers matchs. En 15 matchs cette saison avec les Voltigeurs, il a inscrit 17 buts et un total de 28 points.

Xavier Simoneau s’est également signalé du côté de l’équipe locale en enregistrant un but et deux aides.

Du côté des Screaming Eagles, Egor Sokolov et Mathias Laferrière ont touché la cible.

Devant le filet des Voltigeurs, Olivier Rodrigue a repoussé 22 tirs. À l’autre bout de la patinoire, Kevin Mandolese a cédé sept fois sur 28 lancers.

Deuxièmes au classement général de la LHJMQ, les Voltigeurs tenteront de prolonger à huit leur série de victoires dimanche, alors qu’ils recevront la visite des Cataractes de Shawinigan.