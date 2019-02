Elise Mertens renverse Simona Halep en finale à Doha

La Belge Elise Mertens a remporté le tournoi le plus prestigieux de sa carrière en renversant la troisième joueuse mondiale, Simona Halep, à l'Open du Qatar, samedi



La N.21 mondiale a gagné 3-6, 6-4, 6-3, malgré avoir été surclassée en première manche, appelé les soigneurs pendant huit minutes et perdu 18 points consécutifs pendant la deuxième manche.



Cette victoire, en un peu plus de deux heures, est sa troisième contre une joueuse du top 10 à Doha cette semaine.