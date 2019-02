Cam Talbot échangé aux Flyers

Les Oilers d’Edmonton ont échangé le gardien Cam Talbot aux Flyers de Philadelphie en retour du cerbère Anthony Stolarz dans la nuit de vendredi à samedi.

Aucun autre élément n'est impliqué dans l'échange.

Talbot, un vétéran de 31 ans, écoule la dernière année d'un contrat de trois ans, d'une valeur totale de 12,5 millions $. Il pourra accéder au statut de joueur autonome sans compensation l'été prochain.

Cette saison, l'ancien porte-couleurs des Rangers de New York montre une fiche de 10-15-3, une moyenne de buts alloués de 3,36 et un taux d'efficacité de ,893. Talbot a connu ses meilleurs moments en tant que gardien numéro un lors de la saison 2016-2017. Il avait alors enregistré une fiche de 42-22-8, une moyenne de buts alloués de 2,39 et un taux d'efficacité de ,919, aidant les Oilers à se qualifier pour les séries éliminatoires.

Stolarz, 25 ans, a disputé 19 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH). En 2018-2019, l'athlète de 6 pi 6 po a compilé une fiche de 4-3-3, une moyenne de buts alloués de 3,33 et un taux d'efficacité de ,902. Il a été sélectionné au deuxième tour du repêchage de 2012 (45e rang) par les Flyers.

À Philadelphie, Talbot côtoiera la jeune sensation Carter Hart, qui a vu sa série de huit victoires prendre fin lundi dernier, face aux Penguins de Pittsburgh.

Au sein des Oilers, Stolarz formera un duo avec Mikko Koskinen. Ce dernier dispute, à 30 ans, sa première saison dans la LNH. Koskinen présente un dossier de 14-13-2, une moyenne de buts alloués de 2,86 et un taux d'efficacité de ,907.

Le Finlandais de 6 pi 7 po a signé une prolongation de contrat de trois ans, d'une valeur totale de 13,5 millions $, le 21 janvier dernier.