Brayden Schnur en finale à New York

Le Canadien Brayden Schnur s’est qualifié pour sa première finale de l’ATP en disposant de l’Américain Sam Querrey en trois manches de 7-6(7), 4-6, 6-3, samedi, à l’Omnium de New York.

L’Ontarien de 23 ans, qui occupe le 154e rang du circuit, a mis près de deux heures pour vaincre Querrey, sixième tête de série et 49e raquette mondiale.

Dans ce duel de serveurs, Querrey a dominé 19-12 au chapitre des as. Schnur a néanmoins été plus efficace en premières balles, avec un taux de réussite de 76 % et de points gagnés de 80 %. Les deux joueurs se sont brisés à deux reprises.

En finale, Schnur affrontera le vainqueur de l’affrontement opposant les Américains John Isner, premier favori et neuvième au monde, et Reilly Opelka, 89e.

Issu des qualifications, le Canadien en sera à un septième duel cette semaine à New York. Avant ce tournoi, il n’avait jamais encore remporté de match sur le circuit de l’ATP.