Les Sabres tentent de se rapprocher des séries

Les Sabres de Buffalo tenteront de réduire l’écart qui les sépare d’une potentielle place en séries éliminatoires, vendredi, alors qu’ils croiseront le fer avec les Rangers de New York.

Le duel sera diffusé sur les ondes de TVA Sports, dès 19h.

Les hommes de Phil Housley voudront ainsi remporter un deuxième match consécutif et réduire l’écart à deux points sur les Penguins de Pittsburgh. Ces derniers ont 67 points et sont en position de deuxième équipe repêchée dans l’Association de l’Est.

Les Sabres n’ont pas remporté deux rencontres d’une manière consécutive depuis plus de deux mois, soit les 11 et 13 décembre face aux Kings de Los Angeles et aux Coyotes de l’Arizona. Depuis, en 24 duels, ils n’ont triomphé qu’à neuf reprises.

De leur côté, les Rangers accusent actuellement 11 points de retard sur les Penguins et ont été défaits à leur dernière sortie par les Jets de Winnipeg.