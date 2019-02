Le contrat d’Eleider Alvarez toujours valide

La défaite d’Eleider Alvarez contre Sergey Kovalev, au début février, a fait mal à tous les niveaux au boxeur d’origine colombienne. Mais ce dernier n’aura pas tout perdu.

Oui, les conséquences financières sont dures à avaler pour Alvarez, mais le contrat qu’il possède avec Top Rank est toujours valide. Il s’agit d’un pacte auquel il reste six combats impliquant Alvarez.

«Il (Alvarez) était venu à mon bureau où on a passé quelques heures pour regarder quels étaient les premiers projets pour le ramener, a souligné Yvon Michel, président de GYM, vendredi lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. En même temps, je lui avais annoncé que le contrat de Top Rank se poursuivait.

«Évidemment, les chiffres changent, mais il a toujours un contrat de deux ans. Il lui reste six combats. On m’a bien dit qu’ils avaient l’intention de poursuivre avec Eleider, même s’il a eu une performance en deçà des attentes.»

Michel a apporté quelques précisions concernant cette entente.

«Ils avaient le choix entre nous donner un combat-filet et ensuite se séparer ou bien de décider de poursuivre l’aventure, le contrat, mais avec des chiffres qui sont un montant de base important, mais plus bas que ce que l’on avait avant, avec une bonification en fonction de la qualité de l’adversaire, a continué Michel. Et si jamais il revient champion du monde, à ce moment-là, le contrat reviendrait comme il était à l’origine. L’objectif, c’est de le ramener en championnat du monde cette année.»

Théroux en action

De son côté, le Québécois David Théroux (14-3-0, 10 K.-O.) croisera le fer, samedi à 12h, dans la cadre du troisième gala de la série Dooly’s, au Casino de Montréal, avec le Nicaraguéen Jose Alfaro (31-11-1, 25 K.-O.). Ce dernier est un ancien champion des poids légers de la WBA.

Initialement, c’était Sébastien Bouchard qui devait affronter Alfaro, mais a dû renoncer en raison d’une blessure.

Le combat est d’une durée de 10 rounds et les deux combattants ont fait le poids à 146,6 lb.

À voir dans la vidéo ci-dessus.